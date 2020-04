Dona Jennifer Aniston 10 mil dólares a enfermera que se contagió de coronavirus

Jennifer Aniston sorprendió a una enfermera de Estados Unidos llamada Kimball Fairbanks, quien luego de vigilar a varios pacientes con Covid-19 contrajo la enfermedad y fue dada de baja temporalmente.

La protagonista de Friends le brindó a Fairbanks una ayuda de 10 mil dólares y decidió darle a conocer esta noticia a través del programa Jimmy Kimmel, que fungió como cómplice de Aniston.

Luego de hablar de la crisis sanitaria que se vive en Estados Unidos, Kimmel le preguntó a la enfermera si podía agregar a la conversación a una amiga llamada Jennifer, y segundos después apareció la actriz en pantalla.

“Hola corazón, es un honor conocerte, quería decirle que Dios te bendiga a ti y a todos los que están ahí afuera trabajando. Simplemente no sé cómo expresarte mi gratitud por todo lo que hacen, pusiste tu salud en riesgo por el beneficio de todos, eres realmente sensacional”, dijo Aniston.

Acto seguido, la reconocida actriz le regaló un cheque con valor de 10 mil dólares en comida, explicándole que era una forma de ayudarle en sus gastos durante el tiempo que tiene que permanecer en cuarentena.

Por último, Jennifer Aniston reveló que ha pasado estos días de cuarentena preventiva ordenando su hogar. “Estoy aprovechando estos días para reorganizar mi casa como una loca, pero he tenido que parar porque después de una semana me he dado cuenta de que si sigo así me quedo sin armarios que ordenar. Tengo que tomármelo con calma”, destacó.