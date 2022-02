Doña Cquita asegura que Vicente Fernández se le hace presente todos los días

Ciudad de México.- Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández ha aprendido a sobrellevar la ausencia de su fallecido esposo.

Durante la revelación de la estatua en honor del “Charro de Huentitán”, la prensa la cuestionó sobre ha afrontado en este tiempo la falta del cantante mexicano.

Con entereza, la compañera del artista durante casi seis décadas comentó: “Yo creí que estaba muy bien preparada, que sí estoy preparada ¿no?, y los dos meses se me han pasado pues con tristezas… normal, esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así de que yo adelante. El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir...pero yo siento que él está aquí, para mí él no se va”.

Doña Cuquita siente la presencia de Vicente Fernández

De la misma manera, Doña María del Refugio reveló que ha sentido la presencia del ‘Charro de Huentitán’, pues el intérprete eligió una forma muy peculiar de manifestarse con ella.

“¡Increíble!, pero se forma una cruz, se forma en mi cama… con la colcha, con todo, se forma una cruz, pero diario, diario, diario, yo le digo ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”, detalló.

Al cuestionarle de dónde saca la fuerza para afrontar su pérdida, Abarca replicó: “Pues no sé, pues él me enseñó, él me la dio, él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras”.

Finalmente, confesó por qué no pudo quedarse en el concierto de su hijo Alejandro Fernández en días pasados. “No pude entrar al show, cuando estaba ensayando no pude, empecé a llorar, me salí y dije ‘bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si no estoy preparada?’, me salí y me vine a mi casa”.