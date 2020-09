Don Vicente Fernández conoce a su nueva nuera

TIJUANA, BC.- Mariana González Padilla, la empresaria que le robó el corazón a Vicente Fernández Jr, conoció a su suegro ayer sábado y lo presumió en su Instagram.

Tal parece que el nuevo amor del mayor de los potrillos va en serio, para llevar ya a conocer a su romance en turno al rancho en Jalisco.

“ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, es una súper, súper persona, me enseñó sus canciones, me preguntan por mi suegrita no estaba ahí”, contó Gonzalez en una de sus historias de la red.

La llamada “Kim Kardashian mexicana”, por sus notorias cirugías, compartió una fotografía en específico del encuentro que está dando de qué hablar.

Pues en esta se puede apreciar como ella y don Vicente se ven con singular gusto, la tiene bien aperingada de la cintura e incluso sin poner atención a la cámara, mientras que el novio si voltea, lo que despierta a la comidilla entre los usuarios.

“Me imagino que hicieron buen click. Los dos son súper buenas personas y muy buena onda. No que la otra nuera trepadora”, le comenta Kany Pérez, una de sus seguidoras.

En otras fotos le llaman interesada y hasta se dio el tiempo de contestar a cada uno de quienes le escribieron.