Don Francisco tacha de malagradecido a Bad Bunny

HERMOSILLO, Sonora.- En las últimas semanas se dio a conocer que Don Francisco había intentado contactarse con Bad Bunny, sin éxito, tachándolo de malagradecido.

El presentador de origen chileno aseguró que no se ha podido contactar con el reggaetonero desde la vez en que lo entrevistó para su programa de televisión, hace unos años.

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él", expresó.

Asimismo, contó que lo ha llamado en repetidas ocasiones, pero no ha obtenido respuesta, por lo que le pidió al entrevistador que le mandara un contundente mensaje al llamado ‘Conejito Malo’ para que recuerde a la persona que lo ayudó cuando su carrera apenas empezaba.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije, bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice: ‘Oye Bad Bunny te olvidaste de que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, confesó.

Como era de esperarse, las declaraciones de Don Francisco dividieron opiniones en redes, pues algunos creen que Bad Bunny ya olvidó sus orígenes.