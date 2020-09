Dominic Purcell confirma nueva temporada de 'Prison Break'

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, Dominic Purcell recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desmentir o confirmar algunos rumores acerca de su vida en la actualidad. Lo que pocos imaginaban era que sería de esta manera en la que el actor diera a conocer que una sexta temporada de ’Prison Break’ estaba en camino.

‘’Rumor número 1. Soy mayor. Si. Tengo 50 ... Rumor número 2. Soy calvo. No, tengo una cabellera llena; la gente exige que me lo afeite. Rumor número 3, ¿Sucederá la temporada 6? Sí ..... Rumor número 4. ¿Me gustan los humanos? No. No en misa. Definitivamente no’’, escribió el actor junto a una publicación de una foto de él.

Cabe señalar que en julio pasado Amazon Prime sumó a su catálogo las 5 primeras temporadas de esta historia, además de que ya anunciaban las grabaciones de las sexta entrega, no fue sino hasta ahora que Purcell confirmó que pronto estará disponible la tan esperada trama.

El exitoso programa que sigue a un ingeniero que se instala en una prisión, que ayudó a diseñar, para salvar a su hermano falsamente acusado de una sentencia de muerte, llegó por primera vez en 2005.

La temporada 5 se lanzó en 2017, lo que significa que si la temporada 6 ocurre, no coincidirá con lo que hemos escuchado en el pasado de la red que hace el programa.

En 2019, el CEO de Fox Entertainment, Charlie Collier, dijo que la red no planeaba traer de vuelta el programa.