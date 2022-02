Domingo de "Euphoria": Dónde y a qué hora ver el capítulo 7 de la segunda temporada

ESTADOS UNIDOS.- Sin duda alguna, "Euphoria" se ganó el cariño entre los usuarios de HBO Max, por lo que logró posicionarse como una de las producciones más populares del momento con millones de espectadores que no se pierden ningún episodio que cuenta la caótica historia de cada uno de los personajes.

Y ahora, los seguidores de la serie estadounidense reconocieron que todo está a punto de explotar debido a la obra de teatro escolar "Oklahoma", escrita por Lexi, que promete ser más cruda de lo que muchos esperaban, pues saldrán a la luz las verdades de algunos compañeros, tal como Cassie, Maddy, Rue, Kat, Nate y Jules.

Uno de los aspectos que más esperan los fanáticos de "Euphoria" es conocer más detalles sobre la relación entre Fezco y Lexi, quienes tuvieron un momento de intimidad durante el episodio 5 y 6, provocando las ansias de los espectadores por esperar que los personajes entablen una relación que vaya más allá de la amistad. Sin embargo, en el adelanto del nuevo capítulo, se mostró que algo lamentable podría suceder con el vendedor de drogas que podría costar su futuro con Lexi.

Y es que habrá que recordar que la policía podría capturar a Fezco y a su pequeño hermano Ashtray por el asesinato de Mouse y por el tráfico de narcóticos, por lo que muy probablemente no llegue al estreno de la obra de Lexi para darle el ramo de rosas rojas que compró especialmente para ella.

Además, otro tema importante para los seguidores de la serie es la relación entre Cassie y Nate Jacobs, pues parece ser que la joven ahora intenta parecerse más a Maddy luego de haberle mentido por varios meses mientras se acostaba con su ex novio. Ante esto, los fanáticos se preguntan si es el fin de la amistad o cuál será el estado mental de Maddy al ver que su ex mejor amiga viste y se maquilla a su estilo con tal de que Nate no se aleje de ella.

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 7 de "Euphoria"?

El nuevo episodio de la serie de HBO Max se estrenará directamente en la plataforma de Streaming este domingo 20 de febrero en punto de las 20:00 horas (Hora central de México).

Sin embargo, en caso de ser otro país los horarios de estreno se modificaran según los países de latinoamerica:

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 8:00 p.m; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 9: 00 p.m; Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 10:00 pm; Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 11:00 pm.