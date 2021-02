Dolly Parton rechazó dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Trump

ESTADOS UNIDOS.- La cantante de country estadounidense Dolly Parton reveló que rechazó en dos oportunidades la Medalla Presidencial de la Libertad durante el gobierno de Donald Trump. En aquel entonces lo hizo por motivos personales, pero desconoce si la aceptaría en la actualidad.

La artista dijo que no aceptó los galardones del entonces Presidente Trump porque su esposo estaba enfermo y no quería viajar debido a la pandemia, pero al cuestionar si aceptaría de nuevo la propuesta de recibir la medalla, la cantante se notó dudosa al respecto.

Parton no está segura de si aceptaría la medalla del presidente Joe Biden, ya que podría verse como un gesto político, al negarse al recibir el reconocimiento del ex presidente Trump y ahora aceptar del nuevo mandatario estadounidense.

La Medalla Presidencial de la Libertad es el reconocimiento civil más alto en Estados Unidos impuesto por el Presidente Kennedy y tiene numerosas categorías que incluyen actividades altruistas y culturales, ya sean desde un hambito particular o público, pero siempre en pro de la paz de la Nación .

Los destinatarios anteriores incluyen a Bruce Springsteen, el exsecretario de Estado Colin Powell y Bill y Melinda Gates, entre otros.

Qué es la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos

¿Qué dijo Parton exactamente?

Dolly Parton fue entrevistada en el programa Today de la cadena de televisión estadounidense NBC.

"Me ofrecieron el premio a la libertad desde el gobierno Trump. No pude aceptarlo porque mi esposo estaba enfermo. Luego me consultaron de nuevo al respecto y yo no hubiera viajado por la covid", aseguró.