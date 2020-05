Dolly Parton lanzó una canción sobre la pandemia del Covid-19

La superestrella Dolly Parton lanzó una nueva canción, en donde hablan sobre los desafíos que enfrentan las personas en estos momentos con la pandemia del coronavirus.

Fue titulada "When Life Is Good Again". Es una historia de todas las formas en que podemos ser mejores personas después de este período de desafío y reflexión. Promete que, aunque seremos cambiados para siempre, todo estará bien algún día.

Parton escribió la canción durante la cuarentena. El 2 de abril, lanzó una serie web de 10 semanas llamada Buenas noches con Dolly donde lee libros para niños.

También donó $ 1 millón a la Universidad de Vanderbilt para apoyar la investigación de coronavirus.

"Mi viejo amigo, el Dr. Naji Abumrad, que ha estado involucrado en la investigación en Vanderbilt durante muchos años, me informó que estaban haciendo algunos avances emocionantes hacia la investigación del coronavirus para una cura", escribió la leyenda de la música country en Twitter . "Estoy haciendo una donación de $ 1 millón a Vanderbilt para esa investigación y para alentar a las personas que pueden pagarla".



Con información de EW.