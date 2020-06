Documental de 'The Beatles' pospone su estreno por un año

ESTADOS UNIDOS.- Malas noticias para los fanáticos de Los Beatles, pues el documental de Peter Jackson "The Beatles: Get Back", cambia su fecha de estreno del 4 de septiembre del 2020 al 27 de agosto de 2021, según información de Variety.

La película crea una alegre narrativa en contra de la película "Let It Be" de la canción de cisne de los Beatles de 1970, que esencialmente documentó la ruptura del grupo y es una experiencia bastante deprimente. La nueva película, segmentos que Variety vio a principios de este año, se siente completamente diferente, con los cuatro miembros riéndose y haciendo payasadas en la moda clásica de moptop. A diferencia de prácticamente todos los demás elementos de la obra del grupo, ha estado fuera de circulación durante muchos años, como si los miembros de la banda sobrevivientes no quisieran lidiar con él, aunque el grupo ha prometido que se lanzará una versión restaurada en algún momento en el futuro.

El tráiler secreto de "Get Back" proyectado por Variety a principios de este año revela prácticamente un mundo diferente: es más brillante tanto visual como espiritualmente, con muchas, muchas tomas de los Beatles bromeando, burlándose unos de otros, cantando con acentos tontos. y en general disfrutar de travesuras vintage de Moptop. También incluye imágenes adicionales de la legendaria "actuación en la azotea" de 42 minutos del grupo que completa la película "Let It Be", que fue su última presentación en vivo.

“Estoy muy feliz de que Peter haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre la grabación de The Beatles juntos. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo increíblemente hermoso que tuvimos”, señaló Paul McCartney en un comunicado el año pasado.

"Estoy ansioso por esta película. Peter es genial y fue genial ver todo este metraje. Había horas y horas de nosotros solo riendo y tocando música, para nada como la versión que salió. Hubo mucha alegría y creo que Peter lo demostrará. Creo que esta versión será mucho más pacífica y amorosa, como lo fuimos realmente”, agregó Ringo Starr.