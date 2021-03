Documental de Madonna “Madame X” podría acabar en OnlyFans

CIUDAD DE MÉXICO. – La película documental de Madonna “Madame X” tendrá una recopilación de su gira de conciertos con 75 fechas a lo largo del 2019 y 2020.

La intérprete de “Like a virgin” se une a larga lista de grandes estrellas de la música como Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande, One Direction, Shawn Mendes y Travis Scott en firmar un acuerdo con la plataforma de streaming.

El proyecto mostrará contenido en exclusiva detrás de cámaras, detalles y momentos por los que la reina del pop tuvo que pasar mientras se encontraba de gira. También incluirá clips de Madonna en acción y contará a detalles las lesiones de cadera y rodilla que sufrió la cantante.

Sin embargo, Madonna ha insinuado en diversas entrevistas que el material podría no superar la censura de Netflix y que podría ser más apropiado para otras plataformas de pago como OnlyFans, ya que en algunas escenas se muestra muy expuesta o con prendas que pueden parecer muy provocativas para cierto tipo de público, comentó la cantante.

Podría hacer que la gente se sienta un poco incómoda porque el arte es arte, y su objetivo último es perturbar la paz” contó la actriz a través de su Instagram defendiendo su pasión por el espectáculo.

La película se estrenará 30 años después de su primer documental “Truth Or Dare”, que relató su vida durante la gira “Blond Ambition” en 1990.

La reina del pop contó a través de sus recientes posts de Instagram: “Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, como un ser humano tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias que no se han contado e inspiradoras y quién mejor que yo para contarlas”, afirmó la cantante.