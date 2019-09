Documental "Caravanas" contará las historias reales de los migrantes

¿Qué es lo que provoca que alguien deje su casa, su familia, y su país? ¿Cómo es el trayecto y cuáles son las dificultades? La noche de este miércoles Discovery hará un acercamiento a las historias de algunos de los miles de migrantes que todos los días se ven orillados a tomar estas decisiones, y lo hace a través del documental "Caravanas", que se estrena esta noche a las 10 pm.



"Llevamos 7 años con una iniciativa que se llama 'Celebrando México', donde nos sentimos orgullosos de la historia, de sus personajes y parte de celebrar a México es encontrar los temas que sobre todo nos cuentan historias, queremos concientizar y poner sobre la mesa estos temas", dijo Eva Barrera, directora de programación de Discovery.



En el documental se muestra el origen, la raíz de esta decisión y el análisis de especialistas y periodistas que han seguido las Caravanas de migrantes. El documental es una producción original de Discovery Networks México.



"Queremos que la gente se quede con historias reales, con historias como la de Daisy y Jimmy, que son migrantes hondureños que han salido de sus países para tener una vida mejor, o Juan y Leslie, que lo que hace Juan quiere buscar una vida mejor para su hija de siete años con parálisis cerebral", platicó la directora.



Durante la presentación de este trabajo se realizó un conversatorio acerca de la situación de los migrantes actualmente, y en él estuvieron personajes importantes como el sacerdote y activista pro migrantes Alejandro Solalinde, la periodista Karla Iberia Sánchez y la activista Ana Laura López, quien comentó, alarmada, sobre la inseguridad a la que se enfrentan los migrantes en el camino, y a la urgencia de crear empatía por la gente que tiene que abandonar sus hogares.



"Yo creo que es preocupante, yo me fui a EU en 2001 y he conocido gente que se fue años atrás, ahora estamos en 2019, solo hay preocupación porque esto no ha cambiado nada, tal vez han cambiado métodos (para impedir la migración) y que son negativos, han hecho difícil el irnos, enfrentarnos diario a la delincuencia que se vive en el tránsito y en la frontera, el enfrentarse al tema de las familias separadas, a cómo queda la familia dividida o que tengan que moverse de un lugar a otro, separados, si no hacemos algo como sociedad (no podremos solucionar este problema), no hay que dejarle todo al gobierno".