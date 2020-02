"Doctor Strange" tendrá al guionista de la serie "Loki"

La permanencia de "Doctor Strange" dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya está asegurada, pues su segunda película en solitario, la cual se espera que llegue en 2021, ya tiene un nuevo director tras la salida de Scott Derrickson. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Michael Waldron se ha sumado a Marvel para ser el guionista de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

El realizador no es ajeno al UCM, ya que también es el responsable en la serie de "Loki", lo que podría significar una mayor conexión entre ambos proyectos. El productor de Rick & Morty reemplazará a Jade Bartlett, quien en un principio se iba a encargar de dicha tarea.

Cabe recordar que el pasado 9 de enero Scott Derrickson anunció su salida de Marvel, por lo que no dirigirá la secuela del Hechicero Supremo pese a que su primera entrega fue un éxito entre los fans y en taquilla, donde recaudó 667 mil 7 millones de dólares. En los últimos días han circulado versiones en las que se aseguraba que Sam Raimi, la mente creativa de la trilogía de Spiderman protagonizada por Tobey Maguire, ocupará el lugar de Derrickson.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" está programada para estrenarse en mayo del 2021 y contará con el regreso de Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. Mientras que Tom Hiddleston volverá a interpretar al dios nórdico del engaño Loki en la serie de Disney+, la cual llegará en la primavera del 2021.