Doble de Keanu Reeves afirma que todo lo que se dice de él es ''110% real"

ESTADOS UNIDOS.- Keanu Reeves se ha vuelto una de las estrellas más queridas de Hollywood, y no es sólo por su talento al interpretar populares películas como ‘Matrix’, ‘John Wick’ y ‘Constantine’, sino también por la calidez humana que dicen que tiene y que ahora uno de sus compañeros de trabajo asegura haberlo comprobado.

Según información de We Got This Covered, uno de los dobles de Reeves, Jeremy Fry, quien trabajó con él durante toda la serie de John Wick, señala que él es incluso más que eso.

“Él es un donante, es desinteresado, trabaja incansablemente. Todo lo bueno que has escuchado sobre él es 110% real", reveló recientemente.

Fry también aprecia el hecho de que Keanu no es el tipo de actor que quiere hacer todas sus acrobacias y sabe cuándo dejar de lado y dejar que los expertos hagan su trabajo.

"Hubo una toma en la que queríamos que Keanu deslizara la cámara y queríamos que la cámara se acercara a él", explicó. “Y trabajamos con él por un tiempo en eso, y es complicado, pero lo logró. Hizo un buen trabajo en eso. Siempre es interesante para mí cuando los actores quieren hacer sus propias acrobacias, cuando tienes personas que puedes usar y no sabes que no son ellos. Pero Keanu, lo entiende completamente. Él nunca ha dicho: ‘’Quiero hacer eso. Quiero hacerlo". Confía en Darren para tomar la mejor decisión que puedan y sabe que lo usarán cuando lo consideren apropiado y seguro”, señaló.

Como si se necesitara algo para apreciar aún más a Keanu Reeves, el hecho de que se las arregla para mantener una relación tan respetuosa con el elenco y el equipo es absolutamente admirable.