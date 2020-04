Disneylandia podría abrir sus puertas hasta 2021

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se vieran obligados a cerrar sus parques temáticos, ahora es posible que Disney World no vuelva a abrir sus puertas hasta 2021, esto debido a las estrictas medidas de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19.

Según información de Daily Mail, es muy probable que algunos de los parques temáticos más grandes y conocidos de Disney tengan que esperar a que se encuentre una vacuna contra el coronavirus antes de que puedan reabrir, a pesar de que algunos sitios anuncian reservas tan pronto como junio.

El distanciamiento social, las restricciones de viaje y la recesión provocada por la pandemia, son factores que contribuyen a que el negocio se vuelva 'menos rentable', hasta el momento en que una vacuna esté 'ampliamente disponible'.

Ese es un análisis financiero de Disney realizado por el grupo de banca de inversión UBS, en un informe llamado 'The Eye of the Storm'.

La compañía Walt Disney anunció en abril que había dejado de pagar a 100,000 empleados para ahorrar $500 millones al mes después de un cierre de cinco semanas debido al coronavirus, que afecta a más del 50 por ciento de su personal.