Disney pudo haber cancelado la serie de 'Hawkeye'; Jeremy Renner abre rumores

ESTADOS UNIDOS.- Jeremy Renner solicitó esta semana un documento para reducir sus pagos de manutención debido a que el actor señala que el impacto en la industria del cine disminuirá sustancialmente sus ganancias en 2020, que ya son más bajas debido al hecho de que no aparece en una película de MCU.

Por si fuera poco, parece que el más reciente proyecto del actor, Hawkeye, que se transmitiría por Disney+, ha sido cancelado, pues el actor ofreció un argumento legal donde podría referirse a ello.

“Es probable que la mayoría de las producciones no se reanuden nuevamente antes de fin de año. Como tal, los proyectos que previamente había preparado para filmar este año probablemente se cancelen o pospongan”, señala.

Si bien cada producción de películas y televisión de Marvel Studios verá retrasos debido al Coronavirus, este debería haber estado relativamente aislado de él. El programa se encuentra actualmente en preproducción e incluso las predicciones más pesimistas para la pandemia indican un retorno a una apariencia de normalidad antes del final del verano.

Pero una vez que todo se reanude, incluidos Loki y The Falcon and the Winter Soldier, parece que Hawkeye verá más demoras. Y eso, junto con la no muy buena publicidad que Renner ha estado recibiendo durante el último año, puede significar que Disney ha decidido cancelar el programa por completo.