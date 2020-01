Disney prepara crossover de princesas en live action

Un informe exclusivo dirigido al portal especializado We Got This Covered, quienes son famosos por predecir ideas de reparto y tramas en grandes producciones de Hollywood, adelantó un nuevo Universo: el de las princesas Disney en su versión live action.

El portal especuló que el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, está recibiendo propuestas para un material donde todas las princesas live action tengan lugar.

Lo anterior significa que, por lo pronto podremos ver juntas a La Cenicienta, Jasmine, Aurora, Mulán y Bella, y esperaremos a que elijan a más actrices para interpretar a otras princesas.

Según el reporte de We Got This Covered, las ideas varían en ejecución: hay productores que intentan convencer a Iger llevar el proyecto a "puerto seguro", convieriéndolo en un filme.

Con información de VIX.