Disney podría anunciar próximamente el 'live action' de Rapunzel

ESTADOS UNIDOS.- Dinsey continúa sacando nuevos proyectos para sus ya tan populares versiones de ‘live action’ y en esta ocasión parece que se agrega un titulo más a la lista.

Según información de The Disinsider, el trabajo en una película de acción en vivo de Rapunzel ha comenzado en Disney. El estudio lo está desarrollando para la pantalla grande y no para Disney +, a diferencia de Lady and the Tramp de 2019, que fue directamente al sitio de transmisión.

Sin embargo, no está claro si esta versión de Rapunzel será una adaptación de Tangled de 2010, que recaudó $593 millones de dólares en todo el mundo. También condujo a una serie de seguimientos, incluyendo un corto, una secuela del canal Disney y una serie de televisión.

Sin embargo, Tangled es solo una versión del personaje icónico con cabello largo. La historia de Rapunzel fue publicada por primera vez por los hermanos Grimm en 1812. Casi todos los niños están familiarizados con su cuento de hadas, que ha sido contado durante cientos de años en una infinita variedad de formatos; También se ha abierto camino en los medios modernos como Into the Woods y la franquicia Shrek. Sería muy fácil para Disney contar una nueva versión de la historia con este próximo esfuerzo.

Aún así, la suposición inteligente es que Disney finalmente adaptará Tangled. La IP ya ha demostrado ser un éxito con el público, y es difícil imaginar que el estudio no quiera traer personajes populares como Flynn Rider.