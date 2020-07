Disney+ lanzará serie animada de "Star Wars: The Bad Batch"

ESTADOS UNIDOS.- Disney+ realizará una nueva serie animada de "La guerra de las galaxias" bajo el nombre de "Star Wars: The Bad Batch", un spin-off de la popular serie "Clone Wars", según información de Variety.

Este nuevo programa, que se lanzará en Disney Plus en 2021, proviene de Lucasfilm y sigue a los clones de élite y experimentales de Bad Batch a medida que se abren camino en una galaxia que cambia rápidamente en las secuelas inmediatas de la Guerra de los Clones. Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que difieren genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, poseen una habilidad excepcional singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable. En la era posterior a la Guerra de los Clones, emprenderán audaces misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito.

☄️#OFICIAL | El próximo 2021 llegara a #DisneyPlus la nueva serie de #StarWars, 'The Bad Batch' (La Remesa Mala)



��La serie continuará la historia del grupo de clones presentado en la última temporada de #TheCloneWars, y nos contará que sucedió con ellos tras la 'Orden 66'. pic.twitter.com/X8k4IUUInG — Disney Plus Info (@DisneyPlusInfo) July 13, 2020

La noticia del espectáculo llega poco más de tres meses después de que "The Clone Wars" concluyó su aclamada carrera de siete temporadas. Dave Filoni, el autor intelectual de "Clone Wars" y uno de los cerebros detrás de "The Mandalorian", será el productor ejecutivo de "Bad Batch" junto a Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett. Carrie Beck está a bordo como coproductora ejecutiva y Josh Rimes como productor. Rau servirá como director supervisor con Corbett como escritor principal.

"Dar a los fanáticos nuevos y existentes el capítulo final de 'Star Wars: The Clone Wars' ha sido nuestro honor en Disney +, y estamos encantados con la respuesta global a esta serie histórica", dijo Agnes Chu, vicepresidenta senior de contenido en Disney Más. “Si bien las Guerras Clon pueden haber llegado a su conclusión, nuestra asociación con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation apenas está comenzando. Estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de Bad Batch ".

"Bad Batch" es la última serie de "Star Wars" que llega a Disney Plus. Hasta ahora, solo "The Mandalorian" y "Clone Wars" se han lanzado en el streamer, pero Disney Plus también tiene una serie Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor repitiendo el papel icónico, y un show de Cassian Andor protagonizado por Diego Luna, en proceso. .