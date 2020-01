Disney lanza compilación de referencias de la compañía en 'Los Simpson'

Disney lanzó una compilación de lo que llama "las mejores referencias de Disney en ‘The Simpsons", con episodios pasados disponibles para transmitir sólo en Disney Plus.

El supercorte de 2 minutos presenta referencias en episodios pasados de "Los Simpson" a películas de Disney que incluyen "Frozen", "El Rey León", "Lady and the Tramp", "Mary Poppins", "The Little Mermaid" y "Snow White and los siete enanitos’’.

El video también incluye varias escenas que muestran al clan Simpsons visitando Disney World y otros parques temáticos y da un breve guiño al episodio de 1998 que predijo la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney.

No obstante, según información de Variety, el video no está completo, ya que Disney decidió omitir una escena de la Temporada 4 de "Los Simpson" en la que el Director de la Escuela Primaria Springfield, Skinner, ataca a un equipo de abogados de Disney que amenazan con una demanda por infracción de derechos de autor por una pancarta en el carnaval de la escuela proclamando "El lugar más feliz en Tierra."

También se omitió: "The Simpsons" 2011 parodia de Pixar, en la que "Angry Dad: The Movie" de Bart supera al cortometraje "Condimentos" de "Mixar" en los Globos de Oro y los Oscar, así como una escena en la que "Alicia en El Sombrerero Loco del País de las Maravillas sostiene una pistola en la cabeza de Alice frente a Lisa.