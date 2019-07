Disney hará una donación en nombre de Cameron Boyce

LOS ÁNGELES, California.- Disney decidió honrar a Cameron Boyce cancelando la alfombra roja de la premier de "Descendientes 3" y en cambio donará dinero a una organización benéfica.

El portal de TMZ asegura que Disney hará una donación a nombre de Cameron al ‘Thirst Project’, una organización sin fines de lucro que ayuda a suministrar agua potable a comunidades de todo el mundo. Cabe señalar que Cameron ayudó a recaudar más de $ 30 mil dólares para esa misma organización.

"Estamos orgullosos de ser parte del legado de Cameron Boyce al mostrar su talento en la pantalla, pero estamos cancelando el evento de estreno en la alfombra roja para 'Descendientes 3' programado para el 22 de julio y, en cambio, The Walt Disney Company hará una donación a The Thirst Project, una organización filantrópica a la que Cameron estaba profundamente comprometido. Gracias por su comprensión”, señala la empresa.

Cameron apareció en cada película de 'Descendientes'. Interpretó a Carlos, hijo de Cruella De Ville. Comenzó su carrera en Disney en 2011 en la serie "Jessie" y también apareció en "Jake and the Never Land Pirates" y en la serie de Disney XD "Gamer's Guide to Pretty Much Everything".

Disney afirmó que, con el permiso de la familia Boyce, dedicará la transmisión de "Descendants 3" a la memoria de Cameron.