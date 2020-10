Disney desea al elenco original para 'Hocus Pocus 2'

ESTADOS UNIDOS.- Actualmente Disney Plus está trabajando en una secuela de "Hocus Pocus" pero, hasta el momento, no se han anunciado detalles del reparto ni de la historia, ya que el proyecto sigue en desarrollo.

Según información de Variety, ”Hocus Pocus 2" será dirigida por Adam Shankman. Desde marzo no se han producido nuevos desarrollos en la secuela, que ha estado en proceso durante bastante tiempo en la transmisión de Disney.

Cuando Shankman se unió a "Hocus Pocus 2", las estrellas originales, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, no estaban previstas para la secuela, aunque algunas fuentes han asegurado que Disney tiene la esperanza de que el trío se involucre y repitan sus respectivos papeles de 1993.

El "Hocus Pocus" se convirtió en un éxito de culto, fue dirigido por Kenny Ortega, el cerebro detrás de "High School Musical", "The Descendants" de Disney y la nueva serie musical de Netflix, "Julie and the Fantasmas ".

La cinta no fue un gran éxito de taquilla, recaudó $39 millones en todo el mundo con un presupuesto de $28 millones, pero desde entonces, ha ganado un gran culto a través de DVD y distribución, especialmente durante el mes de octubre cuando la película se transmite.