Disney confirma a Taika Waititi para la nueva película de ''Star Wars''

LOS ÁNGELES, California.- Es un hecho, Disney ha salido a confirmar que Taika Waititi serpa quien dirija una nuevacinta de "Star Wars", un proyecto sobre el que habían circulado rumores en Hollywood a comienzos de este año.

La mañana de este lunes la compañía señaló mediante un comunicado que Waititi escribirá esta película de la saga para la gran pantalla junto a Krysty Wilson-Cairns, que fue nominada a la estatuilla al mejor guion original por "1917".

Disney no dio ningún detalle de la trama de esta nueva película ni tampoco concretó una fecha de lanzamiento.

El anuncio de este nuevo largometraje se hizo oficial aprovechando que hoy es el 4 de mayo, que coloquialmente es conocido como el día de "Star Wars".

Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: "May the Fourth", cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que popularizó "Star Wars".

El medio especializado The Hollywood Reporter aseguró en enero que los responsables de "Star Wars" habían tanteado a Waititi para que se pusiera al frente de una película de la saga.

Waititi tiene ya experiencia en el universo de "Star Wars" puesto que dirigió el octavo episodio de la primera temporada de "The Mandalorian", que con el chileno Pedro Pascal como protagonista supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.