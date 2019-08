Disney confirma a Ewan McGregor para la serie de Obi-Wan

ANAHEIM, California.- La serie Obi-Wan de Ewan McGregor, que se rumoraba desde hace mucho tiempo, llegará oficialmente a Disney +, confirmó hoy la compañía.

McGregor estaba en el escenario en D23, la convención bienal de la compañía, para hacer el anuncio. "Se siente tan bien decirlo", dijo McGregor.

¡Ewan McGregor está en el escenario! El actor volverá como Obi-Wan Kenobi, en una serie de #StarWars exclusiva para #DisneyPlus. #D23Expo2019 #D23Expo pic.twitter.com/A4j7Jo3iKx — Estudio D @ D23 Expo (@EstudioDOficial) August 24, 2019

Disney y Lucasfilm planearon originalmente un spin-off teatral de Star Wars, según una historia de Hollywood Reporter de 2017. Pero después de dos películas derivadas de Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story y Solo: A Star Wars Story, no se presentaron.

Tal como esperaba Disney, la historia paralela de Obi-Wan fue sacada de la mesa. Se planeó una tercera película spin-off (supuestamente preparada para enfocarse en Boba Fett), pero Disney y Lucasfilm decidieron no avanzar.

La compañía terminó retrasando las futuras entregas de Star Wars, incluida una trilogía del director de The Last Jedi, Rian Johnson, y una trilogía de los creadores de Game of Thrones, hasta 2021.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para el spin-off de Obi-Wan.