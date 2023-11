Disney cancela el estreno de "The Bikeriders"; Focus Features se encargará de su distribución

ESTADOS UNIDOS.- "The Bikeriders" la película dirigida por Jeff Nichols y protagonizada por destacados actores como Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy, ha generado un considerable interés en las redes sociales. No obstante, Disney ha sorprendido al retirar la película de su programación de estrenos. Aunque inicialmente estaba programada para lanzarse el 1 de diciembre, la decisión de eliminarla se tomó durante la huelga del SAG-AFTRA por parte de New Regency.

A pesar de su debut exitoso en el Festival de Cine de Telluride y las expectativas de participar en los premios Oscar de este año, el retiro del estreno en cines significa que la película no verá la luz en salas durante 2023.

Es importante destacar que la elección de buscar un nuevo hogar para "The Bikeriders" no fue impulsada por Disney, sino por New Regency. La incertidumbre persiste sobre si Disney seguirá siendo el distribuidor en las plataformas de streaming.

Recientemente, se anunció que Focus Features ha adquirido los derechos de distribución de "The Bikeriders" con planes de estrenarla en cines en 2024.

¿De que trata la película?

La película, inspirada en el fotolibro de 1967 de Danny Lyon con el mismo título, se gestó a partir de la idea original de Nichols, quien comenzó a desarrollar el proyecto en 2022. Con un elenco encabezado por Jodie Comer, Michael Shannon, Mike Faist y Norman Reedus, la historia sigue a Kathy, una miembro decidida de los Vandals, casada con Benny, un motociclista salvaje. A lo largo de una década, la trama explora la transformación del grupo, nacido en un club local de forasteros unidos por la diversión, el estruendo de las motocicletas y el sólido liderazgo de Johnny.