Disney aplaza 'D23 Expo' hasta septiembre de 2022

ESTADOS UNIDOS.- La tarde del pasado lunes, la cuenta de Disney D23 en Twitter dio a conocer que la próxima exposición se llevará acabo del 9 al 11 de septiembre pero del 2022 en el Centro de Convenciones de Anaheim.

Disney mencionó que el evento se aprovechará para iniciar con la celebración del centenario de la empresa, coincidiendo con la fundación de la empresa en 1923 por Walt Disney.

D23 es el club de fans oficial de The Walt Disney Co. El grupo fue fundado en 2009 y Bob Iger lo presentó en la reunión anual de la compañía. Es mejor conocido por su evento de exposición, la D23 Expo. La membresía incluye descuentos y acceso temprano a la convención.

An update regarding #D23Expo: The Ultimate Disney Fan Event: pic.twitter.com/4v6cG8AvOA — Disney D23 (@DisneyD23) September 28, 2020

La primera Expo D23 se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Anaheim con pabellones de Walt Disney Imagineering y Disney Consumer Products. Mostró una expansión de Fantasyland, una extensa remodelación de Star Tours para Disneyland y Disney's Hollywood Studios, una cuarta película de la franquicia "Piratas del Caribe", y apariciones de John Travolta, Nicolas Cage, Patricia Heaton, Kelsey Grammer. , Tim Burton, Selena Gomez, Robin Williams, Johnny Depp (como el Capitán Jack Sparrow), así como actuaciones en vivo de Miley Cyrus y The Muppets.

El D23 del año pasado incluyó exhibiciones gigantes de Marvel y un quiosco para registrarse en Disney Plus y ahorrar $ 23 por año en una suscripción de tres años al servicio de transmisión. El evento presentó vistas previas de "Frozen II", "Onward", "Soul", "Black Widow", "Eternals", "Star Wars: The Rise of Skywalker", "Mulan", "Maleficent: Mistress of Evil", "Jungle Cruise" y "Cruella" junto con los proyectos de 20th Century Fox "Ford v Ferrari", "Spies in Disguise" y "The King's Man".