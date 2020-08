Disney anuncia que ''Haunted Mansion'', su popular atracción, tendrá nueva cinta

ESTADOS UNIDOS.- Disney tiene grandes planes de realizar una nueva cinta de acción en vivo de ”Haunted Mansion", una de las atracciones más populares de Disneylandia. Según información de Variety, la escritora de "Ghostbusters" Katie Dippold estará en el proyecto, al igual que los productores Dan Lin y Jonathan Eirich. "The Haunted Mansion" se inauguró en Disneylandia en 1969 y fue un éxito inmediato, generando atracciones similares en Walt Disney World en Florida y Tokio Disneyland. Los clientes se colocan en un “Doom Buggy” que atraviesa una casa encantada con docenas de sustos sobrenaturales. Disney usó la atracción como inspiración para su comedia de terror de 2003 "The Haunted Mansion" con Eddie Murphy interpretando a un agente inmobiliario adicto al trabajo que compra una mansión que resulta estar encantada. La película, dirigida por Rob Minkoff, recaudó $182 millones en todo el mundo con un presupuesto de $90 millones. Disney tuvo un enorme éxito con su paseo en el parque temático "Piratas del Caribe", que se inauguró en 1967 en Disneyland y llegó a la pantalla grande en 2003. Las cinco películas de "Piratas", todas protagonizadas por Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow, recaudaron 1.500 millones de dólares. a nivel nacional y $ 3,07 mil millones a nivel internacional. Disney también lanzó la comedia familiar de 2002 "Country Bears" basada en la atracción de Disneyland. El estudio también ha terminado "Jungle Cruise", basada en el paseo de Disneyland, con Dwayne Johnson y Emily Blunt como protagonistas. La película saldrá el 30 de julio de 2021, un año después de su fecha de lanzamiento original, que fue eliminada debido a la pandemia de coronavirus. ESTADOS UNIDOS.- Disney tiene grandes planes de realizar una nueva cinta de acción en vivo de ”Haunted Mansion", una de las atracciones más populares de Disneylandia. Según información de Variety, la escritora de "Ghostbusters" Katie Dippold estará en el proyecto, al igual que los productores Dan Lin y Jonathan Eirich. "The Haunted Mansion" se inauguró en Disneylandia en 1969 y fue un éxito inmediato, generando atracciones similares en Walt Disney World en Florida y Tokio Disneyland. Los clientes se colocan en un “Doom Buggy” que atraviesa una casa encantada con docenas de sustos sobrenaturales. Disney usó la atracción como inspiración para su comedia de terror de 2003 "The Haunted Mansion" con Eddie Murphy interpretando a un agente inmobiliario adicto al trabajo que compra una mansión que resulta estar encantada. La película, dirigida por Rob Minkoff, recaudó $182 millones en todo el mundo con un presupuesto de $90 millones. Disney tuvo un enorme éxito con su paseo en el parque temático "Piratas del Caribe", que se inauguró en 1967 en Disneyland y llegó a la pantalla grande en 2003. Las cinco películas de "Piratas", todas protagonizadas por Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow, recaudaron 1.500 millones de dólares. a nivel nacional y $ 3,07 mil millones a nivel internacional. Disney también lanzó la comedia familiar de 2002 "Country Bears" basada en la atracción de Disneyland. El estudio también ha terminado "Jungle Cruise", basada en el paseo de Disneyland, con Dwayne Johnson y Emily Blunt como protagonistas. La película saldrá el 30 de julio de 2021, un año después de su fecha de lanzamiento original, que fue eliminada debido a la pandemia de coronavirus.