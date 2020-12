Disney anuncia nuevos proyectos

Disney dio a conocer que prepara diez series de Star Wars y diez de Marvel en Disney Plus, además de que está trabajando en 15 producciones live action.

Durante el evento “Investor Day” que se efectuó hoy, se revelaron los grandes proyectos que la casa de Mickey Mouse tiene en puerta, y más ahora con el dominio de Disney Plus dentro de los hogares.

Marvel ya había compartido títulos como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye”, “She-Hulk”, “Moon Knight” y “Ms. Marvel”.

Mientras que Disney se estarían incluyendo las producciones de “Obi-Wan Kenobi” y la del “Capitán Cassian Andor”.

Vienen también 15 series de animación por parte de Disney Animation y la propia Pixar.

La primera de ellas será “Raya and the Last Dragon”, nueva película de animación, que se estrenará el 5 de marzo en cines y Disney Plus.