Disney+ adaptará la historia de "Percy Jackson & the Olympians" para serie

ESTADOS UNIDOS.- La historia de Percy Jackson de Rick Riordan se convertirá en la nueva serie de Disney+, así lo anunciaron la mañana de este jueves, él y su esposa Becky.

Riordan acudió a Twitter para dar a conocer la noticia. Sin embargo, no reveló ningún detalle adicional, solo que llegará de alguna forma a la plataforma de transmisión.

No obstante, según información de Variety, el autor indicó que el proyecto sería una serie de televisión:

‘‘No podemos decir mucho más en esta etapa, pero estamos muy entusiasmados con la idea de una serie de acción en vivo de la más alta calidad, siguiendo la historia de la serie original de cinco libros de Percy Jackson, comenzando con The Lightning Thief en la primera temporada’’, señaló.

La serie de cinco libros (The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan's Curse, The Battle of the Labyrinth y The Last Olympian), siguió a un niño (y semidiós) llamado Percy que comienza a encontrarse con las criaturas mitológicas y figuras de Monte Olimpo, y es acusado por Zeus de robar su rayo maestro.

Las novelas se han adaptado antes: Chris Columbus dirigió una película basada en la primera novela, Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief en 2010, mientras que Thor Freudenthal dirigió una secuela, Percy Jackson: Sea of Monsters en 2013. Sin embargo, las películas no se dio cuenta, y una tercera entrega de la serie de películas, The Titan's Curse, nunca fue ante las cámaras.

Las películas fueron producidas por 20th Century Fox, y después de que Disney adquirió el estudio, parece que está buscando una segunda oportunidad en la historia para su propia plataforma. La serie YA se siente como si fuera adecuada para la actitud familiar de Disney hacia los proyectos en la plataforma y, con suerte, esta vez tendrá más éxito.