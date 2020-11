Disney Plus confirma ser la única plataforma en reproducir catálogo

Desde antes de su estreno en Latinoamérica, David Chavez, VP de Marketing en The Walt Disney Company México, confirmó a EL UNIVERSAL que la plataforma Disney+ sería el único lugar en el que todo el contenido de su compañía viviría, por lo cual otros sistemas como Netflix o Amazon ya no contarían con títulos de su catálogo.

Por eso, aunque durante varios meses los estrenos mas recientes de Marvel, Pixar, Star Wars y Disney se podían ver a través de Netflix, desde hace unos días ese contenido se ha ido del servicio.

¿Cuáles son los títulos que ya no están en Netflix y ahora viven en Disney+? Aquí un pequeño recuento del contenido que desde el 1 de septiembre dejó al servicio streaming más popular del mundo y que ahora vive en la nueva plataforma de la Casa del Ratón.

Entre el contenido de Disney y Marvel que se fue está: "Ant-Man", "Cars", "Cars 2", "Capitán América: The Winter Soldier", "Thor", "Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero", "Los vengadores" y "Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian".

Por la parte del catálogo de Pixar, los filmes que ya no están son: "Buscando a Nemo", "Buscando a Dory", "Intensamente", "Up" y "Los Increíbles".

Mientras que al hablar de títulos de corte menos infantil, pero también perteneciente a Disney y su reciente adquisición 20 Century Fox, entre los títulos que abandonaron Netflix están: "Holly Hell", "Hostages", "Who the f**k is that guy", "Concrete football", "Incorruptible", "Mountain", "The perfect day", "The road to calvary", "National security", "The gunman" y "Strawberry shortcake: Berry Bitty adventures".

Otros títulos que han desaparecido del servicio son: "La tormenta perfecta", "Jackass: número dos", "Terminator Genisys", "Empresses in the palace", "Big Eyes", "Atrápame si puedes", "Carol", "Gangster squad", "Grudge match", "Propuesta indecorosa", "Immortals", "Jack and the cuckoo-clock heart", "Walk with me", "The proposal", "The roommate", "Thelma", "Lucky one", "Surf’s up", "Soul surfers" y "Sleepless".

Pese a todo, aún existen algunas series y películas pertenecientes a Disney que se encuentran en Netflix. Sin títulos un perfil menor y que quizá en los próximos días también dejen dicho servicio.

Estos son: La trilogía del perro "Buddy", "Radio rebelde", "ABCD3" y "Khoobsurat". Mientras que en cuanto a series se refiere, aún se encuentran disponibles la serie animada "Hotel Transylvania", "Atomic puppet", "Fangbone", "Party Monsters" y "Zé".