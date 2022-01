Disfruta de estas canciones para darle la bienvenida al 2022

CIUDAD DE MÉXICO.-Para iniciar este 2022 con toda la energía positiva, nada mejor que la música.

Te compartimos una lista de canciones que no pueden faltar en esta temporada para comenzar el año con nuevas esperanzas.

"El año viejo"

La canción "El año viejo" de Tony Camargo, escrita en 1953 es uno de los temas más escuchados en año nuevo, ha traspasado generaciones y sin duda no puede faltar para recibir este 2022.

El tema fue escrito por el compositor colombiano Crescencio Salcedo y estrofas como "Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra", han puesto a bailar a muchos al ritmo de la salsa.

El cantante, quien falleció a los 94 años en 2020, sigue contando con más de 900 mil oyentes mensuales en Spotify y sus videos en YouTube sobre su icónico tema llegan a sobrepasar los siete millones de reproducciones.

"Un año más"

La banda española de pop, Mecano, tampoco podía faltar en este conteo, debido a que también tiene uno de los temas legendarios y que es de los favoritos de las personas para escuchar en estas fechas, llamado "Un año más".

Este sencillo se lanzó en 1988 y se encuentra en el disco llamado "Descanso Dominical" compuesta por Ignacio Cano, la letra habla sobre la celebración de una Nochevieja desde la Puerta del Sol de Madrid.

Este tema ha sido el cover de muchos artistas, entre ellos Carlos Rivera, Reik, Yuri, Pandora, Natalia Jiménez, también ha sido adaptada al italiano bajo el nombre de "Un anno di più".

"Another year has gone by"

"Another year has gone by" es una balada de Celine Dion que no puede faltar en este inicio de año, incluido en su disco "These are special times" de 1997 y que logró vender más de 5 millones de copias en los primeros meses de su lanzamiento, evoca a la unión y a la fuerza para superar los problemas.

Sin duda es un tema que para este 2022 nos llenará de fuerza y esperanza después de todo lo que vivió la humanidad en este año que terminó.

"Auld Lang Syne"

Existen un sinfín de versiones de "Auld Lang Syne", significa (hace mucho tiempo) y es una canción patrimonial escocesa cuya letra consiste en un poema escrito en 1788? por Robert Burns, uno de los poetas escoceses más populares de ese tiempo.

Interpretada en varios idiomas este tema también es uno de los preferidos de muchos para despedir el año y enfrentar lo que venga en el siguiente. También ha sido un himno para muchos para despedir a una persona, el final de algo y hasta es usada en los funerales.

"Next Year"

Para olvidarnos un poco de la realidad está la canción "Next Year", de la banda de rock Foo Fighters, que te lleva a un viaje interestelar, esperando que el siguiente año todo resulte mejor, el sencillo se puede encontrar en su disco "There is nothing left to lose" de 1999.

El video, dirigido por Phil Harder, muestra a la banda rehaciendo la misión en la luna de Apolo 11, pero incorporando imágenes de la NASA y hasta el momento cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

"New Year’s Day"

Siguiendo en modo rockero, también se encuentra la canción de la banda U2 llamada "New Year’s Day", la cual forma parte de su disco "War" lanzado en 1983. Este fue el primer sencillo de la banda que representó un gran éxito, debido a que lograron ubicarse dentro del Billboard Hot 100 por primera vez en su carrera, al igual que en el Top 10 de las listas de Reino Unido.

Aunque muchas personas lo escuchan en el festejo de un año nuevo, nunca fue escrita para ello, la letra tiene su origen en una canción de amor que Bono escribió para su mujer Alison Hewson y más tarde la modificó al sentir inspiración por el movimiento polaco Solidaridad.

La icónica canción del grupo irlandés tiene más de tres millones de reproducciones en YouTube.