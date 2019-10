Discriminan a Rodrigo Vidal en famoso antro de Acapulco

MÉXICO.- Rodrigo Vidal aseguró ser victima de discriminación luego de que el pasado fin de semana decidiera festejar el cumpleaños de su madre en el famoso Baby ‘O’ de Acapulco.

Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el @babyoacapulco. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. @profecomx @onudh_mx Nos dejaron en la calle, denunció el artista a través de las redes sociales.

“Llegamos desde las 11:30 de la noche, son las 2:20 de la mañana y no nos dejaron entrar. Dejaron entrar a todo mundo. No hay gente formada, no hay nadie... no hay forma de comunicarse, es indignante", agregó.

Horas más tarde, Vidal emitió un comunicado para explicar que las humillaciones y maltrato verbal que padeció fueron de parte de las personas encargadas de dejar pasar a la gente al antro.

“Esperaron durante tres horas para poder pasar, al inicio creían que era porque había mucha gente, luego al preguntar los cadeneros (el personal que custodia la entrada) no les daban ninguna explicación, sólo se volteaban a ver entre ellos y se reían, hasta que a las 2:30 AM. cuando ya no había nadie afuera del bar, se dieron cuenta que estaban siendo víctima de un total grado de discriminación”, se expresa en el documento.

Por último, el mensaje desacata: “Más que una denuncia, el actor quiere hacer conciencia de que este tipo de acciones no pueden seguir en nuestro país, causando actos negativos y haciendo daño moral y emocional a las personas. El actor espera que se haga del conocimiento público este acto de discriminación y las autoridades tomen cartas en el asunto contra el Bar Baby ‘O”.