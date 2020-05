Directores de ''John Wick'' tuvieron que pelear para que el perro formara parte de la historia

ESTADOS UNIDOS.- La película de John Wick no sólo tuvo como protagonista a Keanu Reeves, sino también el cachorro que terminó por volverse uno de los personajes más importantes de la historia, ¿el motivo?, la muerte de este desataría la ira y venganza del héroe de acción.

Según información de We Got This Covered, en una entrevista reciente, el escritor Derek Kolstad admitió que el estudio originalmente quería que el perro fuera eliminado por completo del guión, pero los directores David Leitch y Chad Stahelksi se mantuvieron firmes sobre la base de que John Wick tenía que sufrir otra pérdida importante en su vida personal para aumentar el impacto emocional de la historia.

"Creo que querían hacerlo bien, por lo que había elementos en los que el estudio decía: "quitemos al perro. Centrémonos en ello como un asesino que sale de la jubilación". Ese tipo de cosas. Pero sin esa conexión de perro, y sin esa alma subyacente y el latido del corazón de ese personaje, y también la ligereza que aporta el humor, fue clave. En ciertos momentos, Chad y Dave, lucharon por ello, lo consiguieron y tenían razón. Continuaron luchando por la forma en que ven ciertas historias que se desarrollan en otros lugares. Lo han hecho bastante bien con eso. Son gatos con talento, hombre”, mencionó.

John Wick solo reaccionó de la misma manera que lo hubiera hecho cualquier comerciante de la muerte altamente calificado si alguien hubiera aparecido y matado a su perro tan pronto después de la muerte de su esposa, y Kolstad tiene razón en su afirmación de que hacer que actúe como catalizador La narrativa de venganza solo sirvió para aumentar la conexión y la empatía de la audiencia con el personaje.