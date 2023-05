Director de maquillaje para Úrsula en “La Sirenita” se defiende y dice: “No tiene que ver con ninguna drag”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anticipado estreno de la nueva adaptación en live action de "La Sirenita", el filme de Disney ha generado una ola de comentarios y críticas entre los fanáticos de la icónica historia.

Sin embargo, una de las principales quejas que ha captado la atención de los espectadores se centra en el maquillaje del personaje de Úrsula. Melissa McCarthy, quien ha logrado acaparar la atención del público al encarnar a la villana malvada.

Walt Disney Studios, en un intento de compartir el fascinante proceso de transformación de McCarthy, se encontró con una reacción adversa por parte de los amantes del maquillaje. La crítica hacia el aspecto de Úrsula ha sido implacable, y muchos han expresado su descontento con el enfoque elegido por el equipo de producción.

Ante esta situación, Peter Smith King, director de estilismo de la película, no tardó en salir en defensa de su trabajo y responder a aquellos que se mofaron del trabajo artístico realizado en el rostro de McCarthy. En una reciente entrevista exclusiva para la prestigiosa revista Time, el destacado estilista y experto en maquillaje se pronunció con firmeza.

"No tiene que ver con ninguna drag. Me parece muy ofensivo (…) ¿por qué no puedo hacer un trabajo tan bueno como un maquillador queer? Todo esto es ridículo", arremetió.