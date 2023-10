Director de 'El Extraño Mundo de Jack' explica por qué no habrá una secuela

Henry Selick, director de "El Extraño Mundo de Jack", que este año celebra su 30 aniversario, y otras exitosas películas como "Coraline" y "Jim y el Durazno Gigante", ha estado considerando la idea de una precuela para la película de "El Extraño Mundo de Jack" durante un tiempo. Esta película, que fue una creación original de Tim Burton, quien fue productor ya que en su momento por conflictos de agenda no tenía tiempo para dirigir.

En una entrevista con la revista People, Selick compartió sus ideas sobre una posible precuela. Sin embargo, al hablar de una secuela, expresó que considera que la película es "perfecta" y que surgió en el momento oportuno, convirtiéndose con el tiempo en algo mucho más grande.

También mencionó la posible opinión de Tim Burton al respecto:

Creo que Tim [Burton] en particular siente que ¿por qué tocar eso? Ciertamente, no necesita ganar más dinero con una secuela. Ha tenido tantos otros éxitos y hasta ahora nadie ha presentado una gran idea para una secuela. Y sigo pensando que Tim tiene la última palabra. No creo que haya una idea que lo convenza.