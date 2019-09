Director de Avengers señala como ''trágico error'' la salida de Spider-Man del MCU

ESTADOS UNIDOS.- Joe y Anthony Russo, directores de "Avengers: Endgame", ya han expresado que no están "sorprendidos" por la salida de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, ambos criticaron más de fondo el drama de Disney-Sony en una reciente entrevista con el Toronto Sun.

Recordemos que los hermanos Russo tuvieron que introducir al Hombre Araña de Tom Holland en el MCU en "Capitán América: Guerra Civil", pero la división entre Disney y Marvel significa que Holland ya no aparecerá en el MCU.

"Fue muy difícil llevarlo a la "Guerra Civil ". Fue un proceso extremadamente largo y difícil. Pero fuimos impulsados a ayudar a que esto suceda. Pero [el presidente de Marvel Studios] Kevin Feige lo logró, de alguna manera. Disney y todas las buenas personas de Sony encontraron una manera de hacerlo funcionar, y duró algunas películas”, señaló Anthony Russo.

Joe Russo por su parte insinuando que no está en el mejor interés del personaje avanzar únicamente con Disney y sin la guía del Kevin Feige de Marvel. "Fue una unión tenue y tensa durante todo el proceso", dijo Joe. "Pero, diré, retrocediendo e intentando ser lo más objetivo posible, creo que es un error trágico por parte de Sony pensar que pueden replicar la inclinación de Kevin por contar historias increíbles y el increíble éxito que ha tenido a lo largo de los años". Creo que es un gran error".

El presidente y CEO de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, no estaría de acuerdo con Joe. Durante una aparición en la cumbre Variety's Entertainment & Technology a principios de este mes, Vinciquerra dijo que Spider-Man estará bien bajo la supervisión de Sony. El ejecutivo señaló el éxito de Sony con "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y la serie de Amazon "The Boys" como prueba de que la compañía puede llevar las películas de superhéroes al éxito crítico y de taquilla.

"Spider-Man: Homecoming": Literalmente arranca de la mierda haciendo que Vulture sea malo porque Stark lo dejo sin laburo... Eso fue en los primeros 15 minutos. Lo único bueno es cuando muestran a Spider-Man por New York, pero no dura ni 20 minutos. pic.twitter.com/8ogH9wDE1J — Nacho (Koala) (@Nacho_687) September 16, 2019

"Spider-Man estuvo bien antes de las películas del evento, mejoró con las películas del evento, y ahora que tenemos nuestro propio universo, también interpretará a los otros personajes", dijo Vinciquerra. "Creo que somos bastante capaces de hacer lo que tenemos que hacer aquí".

Ahora que Spider-Man de Holland está fuera del MCU, lo más probable es que Sony tenga el cruce del personaje con "Venom" de Tom Hardy.