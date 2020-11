Dios le dijo a Leo Dan que siguiera cantando

HERMOSILLO.- Leo Dan festeja más de 55 años de exitosa carrera musical. Sin embargo, confesó que en un momento dado pensó en el retiro y quien lo convenció de seguir cantando fue nada más y nada menos que Jesucristo.

En videoconferencia con los medios de comunicación, el artista argentino, quien promociona la segunda parte de su disco “Celebrando a una leyenda”, dijo que hace 20 años consideró dejar la música, pero recibió un mensaje divino.

Yo he sido un artista que siempre ha vivido de la música y he trabajado bastante. En el 2000 pensé que me iba a retirar, que ya había llegado hasta el tope, y entonces recibí un mensaje de Jesucristo que me dijo que utilizara mis canciones para conquistar al Señor”, contó Leo Dan.

“Eso me dio un aire importante en mi vida, pero nunca pensé que mis canciones otra vez iban a ser famosas otra vez. Yo atribuyo mucho mi éxito a Jesucristo, y al mensaje que me dio, porque cuando él dice algo, es porque así va a hacerse, y a mí me fue bien. Hemos pasado prácticamente 2 mil millones de visitas que para un artista es muy bueno. Así que estamos contentos porque seguimos vivos, seguimos haciendo cosas y la gente lo sigue escuchando”, continuó.

Leo Dan externó su alegría de que “Celebrando a una Leyenda: Segunda Parte” tuviera tan buena aceptación por parte del público, y más que tuviera la oportunidad de colaborar con grandes artistas como Carlos Rivera, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Daniela Romo, Beto Zapata y la Original Banda El Limón, entre otros más.

“Realmente para mí fue una sorpresa linda, agradable. Yo creo que el mérito está un poco en Armando Ávila, que fue el musicalizador y que adaptó todos los arreglos y le dio ese toque de alegría y confianza y del amor que se nota enseguida que hizo las cosas. Cuando uno siembra amor, cosecha amor”, comentó.

Y espera poder sacar una tercera parte del disco, pues asegura que muchos artistas se quedaron con ganas de grabar con él por cuestión de agenda y la pandemia.

“Dice el dicho ‘No hay dos sin tres’, entonces esperemos un tercer encuentro con la música y los cantantes. Yo sé que hay muchos que se arrepintieron de no haber grabado en mi primer disco porque se les complicó un poco”, agregó.

“Nos ha ido maravillosamente bien con este disco y esperemos que todo siga muy bien. La pandemia no nos ha dejado actuar, que es lo más importante para un artista, el contacto con el público. Se frenó por completo el mundo y si Dios quiere, todo va a estar bien.