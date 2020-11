Dior no le da la espalda a Johnny Depp y mantiene negocios con él a pesar de su situación legal

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Johnny Depp fuera duramente juzgado por algunas compañías tras perder su caso en contra de ‘the Sun’, Dior está dispuesto en mantener negocios con el actor.

La estrella ha sido el rostro de la colonia Sauvage de la marca durante mucho tiempo, y parece que seguirá siéndolo, según un informe.

Esta semana, un anuncio de la fragancia con Depp tocando una guitarra apareció en la televisión británica durante "The Great British Bake Off", a pesar de que un juez en el Reino Unido concluyó que regularmente golpeaba a su ex esposa Amber Heard mientras perdía un caso de difamación contra el periódico británico a principios de este mes.

El actor recibió entre $ 3 millones y $ 5 millones por el anuncio, según The Guardian.

El experto en relaciones públicas británico Mark Bokowski dijo al periódico que apoyaba que Dior dejara a Depp, pero comprende por qué no lo hicieron.

"Creo que sería sensato que Dior cortara los vínculos con Depp", dijo Bokowski. "Cualquier cosa se puede detener presionando un botón si realmente lo desean".

Dior es una de las pocas marcas que apoyó a Depp después de que perdió su caso por difamación y fue obligado a renunciar a Warner Bros. y su franquicia "Animales fantásticos" por su fallo judicial de "golpeador de esposas".