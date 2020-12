‘Dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima’: Talina Fernández sobre Paula Levy

Ciudad de México.- Talina Fernández se sinceró y reveló algunos de los detalles que la llevaron a tener un distanciamiento con su nieta Paula Levy, quien hace una semana dijo a través de un video en vivo que buscaba quien la adopta, pues no tenía donde vivir.

A pesar de que la llamada “Dama del Buen Decir” se mostraba renuente para hablar del tema durante el matutino Sale el Sol, sobre todo porque desde su perspectiva los medios de comunicación hicieron grande el tema, dijo:

“Las cosas de mi familia se quedan con mi familia, lo malo, es que de una cosa así (pequeña), los medios hacen una cosa así (grande). Yo quiero que en estas fechas haya armonía, reconciliación, amor, paz y unión. Yo me siento en paz, yo sé que he hecho todo… ¡y más!, por el bienestar de mi tribu, de mi familia, lo que se diga después, no oigo, no oigo, soy de palo… tengo orejas de pescado. Yo me siento muy bien conmigo, muy bien”.

De la misma manera, Talina reveló que una médium le habló tras las declaraciones de Paula, y le hizo saber que la fallecida Mariana Levy, madre de la joven, se puso en contacto con ella para que le diera un mensaje.

“Me dijo, tengo aquí a Mariana conmigo, y dice que has hecho todo lo que has podido y que yo puedo ver a mis hijos desde aquí, pero cada uno debe seguir su camino”, contó.

Afirmando que está muy tranquila en su corazón y confía en que todo saldrá bien, la artista reveló que su nieta se fue enojada de su casa y ahora vive con su hermana mayor, María Levy.

“Paula se fue de mi casa porque la regañé y se fue, pero se fue a casa de María, entonces dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa… está en casa de María y María también es mi más amada nieta”, explicó.

Por último, la conductora no descartó poder reencontrarse y arreglar las diferencias que tiene con su nieta, aunque dejó en claro que para esto pone una condición.

“Mi corazón, en cuanto se le quite lo desorientada, estoy abierta para ella, es hija de mi hija, y con los dos otros hijos de mi hija tengo una relación estupenda. Paula pasa por un momento muy confuso, le han pasado muchas cosas que la han marcado, tons que Dios la bendiga, yo ni soy psiquiatra, ni soy psicóloga… yo nada más sé dar amor”, finalizó.

