"Díganme lo que sea, menos Anne": A Anne Hathaway no le gusta su nombre

ESTADOS UNIDOS.- Anne Hathaway , una de las actrices más carismáticas de Hollywood y una de las preferidas del público, recientemente reveló una molestia que nadie sospechaba y con la que lleva lidiando prácticamente toda su carrera. Resulta que odia… ¡su nombre!

Lo anterior fue revelado por la protagonista de 'El diablo viste a la moda', en su más reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, en el que dio detalles sobre su "incomodidad".

Todo empezó cuando el popular presentador titubeó a la hora de saludarla y le preguntó cómo quería que se refiriera a ella, si como Anne o Annie, oportunidad que la actriz aprovechó para explicar que jamás pensó que todo el mundo terminaría llamándola Anne, por una decisión que tomó en el pasado.

"Llámame Annie. Todos, llámenme Annie, por favor. ¿Podemos hablar un segundo de mi nombre? Cuando tenía 14 años hice un anuncio y tenía que hacerme mi tarjeta del sindicato de actores. Mi nombre es Anne Hathaway, así que parecía la opción correcta, pero nunca se me ocurrió que el resto de mi vida la gente me llamaría Anne", comentó la actriz Anne Hathaway.

Y aunque, en realidad, no tiene ningún problema con su nombre, dijo que era la forma en la que su mamá solía llamarle la atención cuando era pequeña, por lo que tiene un sentimiento reflejo que la hace pensar que al llamarla así, alguien la regañará.

"La única persona que me llama Anne es mi mamá y sólo lo hace cuando está enojada conmigo. Muy enojada. Así que cada vez que hago algo en público y alguien me llama por mi nombre, creo que me van a gritar. La gente me dice: '¡Anne!', y yo estoy en plan de '¿Qué?, ¿qué hice?'", explicó Hathaway.