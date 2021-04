Diferente Nivel, la otra cara del regional mexicano

TIJUANA, B.C.- Diferente nivel es la nueva cara del regional mexicano, el quinteto originario de Sinaloa, muestra un sonido fresco, con letras cargadas de mensaje y el gusto de rescatar las canciones del ayer.

Federico Alonso, acordeón, Juan Lugo, bajo sexto, Abraham León, bajista, Carlos Arce, batería y Arturo Balderas, compositor y vocalista forman la alineación que llega de la mano de SONY Music para promocionar su material discográfico

En entrevista vía Zoom, compartieron estar muy felices de poder realizar este proyecto que inició en el 2014 y del cual, combinan su juventud con el buen gusto de rescatar letras de grandes intérpretes.

“Tomamos el camino al regional mexicano por toda la influencia que había de este lado, nuestra propuesta tiene avance en el norteño, utilizamos instrumentos tradicionales como el acordeón y bajo sexto.

Cortesía

“Es una fusión entre muchos géneros, hacemos corridos, pero no narco, ni de la manera tradicional, hacemos canciones románticas, el cien por ciento de nuestra música es nuestra, algo distinto a lo que hay en el mercado”, explicó Arturo, el vocalista.

“Me dicen el cubo” es su reciente sencillo en rotación, un tema que se suma a esta manera de pensar de su generación, donde hay un halo de urbano y regional mexicano.

“Las letras de algunos corridos o canciones urbanas como el trap y el hip hop tienen mucha similitud, hablan de gustos, lujos de traiciones, de superación y nada más es otra música, pero las letras tienen mucho en común”, puntualizó Arturo.

Aun cuando son jóvenes, no es el clásico grupo que se viste con la indumentaria vaquera, botas y cinto piteado, muy de la cultura sinaloense, sino que se van por lo más relajado.

“La vestimenta que usamos es como somos, no usamos porque nunca la usamos, no porque no respetemos esa tradición o tengamos algo en contra, simplemente no somos así”, indicó Carlos, baterista.

Y en este reto de hacer cosas distintas, Diferente Nivel grabará covers de José Luis Perales, Roberto Carlos y Marco Antonio Solís en un nuevo disco para trasladar al público a otras generaciones.

Diferente Nivel suma 104 millones de views en YouTube, marcando con ello una nueva ola de artistas que están cambiando la manera de hacer regional mexicano.

A detalle

Grupo: Diferente Nivel

Origen: Los Mochis, Sinaloa

Integrantes: Federico Alonso, acordeón, Juan Lugo, bajo sexto, Abraham León, bajista, Carlos Arce, batería y Arturo Balderas, compositor y vocalista.

Disquera: SONY Music

Facebook: Diferenteniveloficial