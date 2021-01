Diez episodios que marcaron la vida de Juan Gabriel; cumpliría 71 años

Ciudad de México.- Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, cumpliría 71 años este 7 de enero y sin duda será recordado como una de las figuras más reconocidas de la música mexicana, logrando convertirse en leyenda gracias a su exitosa carrera.

Pero nada fue fácil en la vida del cantautor y recordamos los 10 episodios que lo marcaron y lo mantuvieron en el ojo del huracán, algunos incluso hasta después de su muerte.

1.-Ausencia de su padre

Gabriel Aguilera Arriero, padre de Alberto Aguilera, presentó problemas mentales cuando el cantante era solo un bebé, provocados por el impacto que le generó el incendio que él mismo propició y que afectó varias propiedades privadas en Parácuaro, Michoacán. El incidente dejó a Aguilera Arriero en shock y no pudo recuperarse, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico y el Divo de Juárez no supo más de él. Años más tarde le compondría el tema De Sol a Sol.

2.-Abandono de su madre

Alberto Aguilera creció alejado de su madre, Victoria Valadez, pues la mayor parte de su infancia la pasó en un internado en Ciudad Juárez dónde ella lo ingresó porque no le era posible atenderlo, pues tenía que trabajar como sirvienta. Este hecho marcó la vida del cantante y siempre manifestó la falta que le hizo el cariño materno. El fallecimiento de Victoria, en 1974, inspiró a Juan Gabriel para componer el conmovedor tema Amor Eterno.

3.-Violencia intrafamiliar

Tanto en su serie biográfica Hasta que te conocí, como en conversaciones privadas, según palabras de su amiga Rosenda Puentes, Alberto Aguilera reveló que durante su juventud fue víctima de violencia física a manos de sus hermanos mayores, quienes al parecer no toleraban la forma de ser del cantante y pretendían curar su "homosexualidad" a golpes.

4.-Pobreza extrema

En 1970 Juan Gabriel llegó a la Ciudad de México buscando una oportunidad, pero antes de convertirse en un millonario y exitoso cantante, tuvo que superar momentos muy amargos, al grado de vivir en la calle y dormir en la estación de trenes e incluso en la Alameda Central y en La Villa, donde pasó largas noches soñando con triunfar.

5.-Encarcelamiento

Otra dura prueba que tuvo que superar el Divo de Juárez, fue cuando terminó recluido en la prisión de El Palacio de Lecumberri, acusado de robar un radio y donde permaneció más de un año y medio; pero fue justo su estadía en ese oscuro lugar, lo que le permitió conocer a Enriqueta Jiménez, recordada como La Prieta Linda, quien más adelante grabó sus temas y marcó el inicio de su exitosa carrera.

6.-Revelación de su intimidad

En 1985, Alberto Aguilera se vio en medio de la polémica tras la publicación de su biografía no autorizada por parte de su ex secretario, Joaquín Muñoz, quien reveló grandes detalles de la vida amorosa y sexual del cantante. En el libro titulado Juan Gabriel y yo, Muñoz compartió fotos privadas del compositor, exponiendo ante el público las preferencias sexuales de Aguilera, quien al encontrarse envuelto en el escándalo, mandó a retirar el libro del mercado, asegurando que se trataba de mentiras. Años más tarde, el cantante fue cuestionado abiertamente sobre si era homosexual, a lo que respondió con la épica frase: "Lo que se ve, no se pregunta".

7.-Ruptura con Rocío Dúrcal

Juan Gabriel y Rocío Dúrcal anunciaron su "divorcio" profesional en 1988 tras colaborar juntos en más de 10 discos. El rompimiento entre el compositor y la española se dio en medio del misterio, desatando un sinfín de rumores sobre las causas del distanciamiento, destacando el de un supuesto triángulo amoroso entre la cantante, su esposo Junior y Juan Gabriel. Aunque la exitosa dupla intentó reencontrarse varias veces durante los años siguientes, la amistad se rompió por completo.

Recientemente Sheila, hija de Dúrcal, reveló que la pelea se debió a una extraña obsesión de Aguilera con su madre, quien se enfureció al descubrir situaciones como que el cantante espiaba su vestuario para replicarlo y que comenzó a interpretar los temas que la hicieron famosa.

8.-Evasión de impuestos

En junio del 2005 Alberto Aguilera volvió a pisar la cárcel, en esta ocasión acusado de evasión fiscal. El cantante estuvo detenido por más de ocho horas en el penal de Ciudad Juárez, del que solo pudo salir pagando una multa de 4 millones de pesos. El célebre compositor ya había tenido problemas en años anteriores por no cumplir con sus obligaciones ante Hacienda, pero fue hasta el 2005 que lo arrestaron, hecho que le pareció injusto, pues consideraba que los artistas no deben pagar impuestos ya que construyen un legado para el pueblo y aseguró que siempre terminaba haciendo intercambios con el gobierno para saldar sus deudas.

9.-Polémica Paternidad

Sin duda, el aspecto personal de Juan Gabriel siempre estuvo envuelto en rumores y polémica, sobre todo en lo que se refiere a sus parejas amorosas y su paternidad. Aunque en vida El Divo de Juárez reconoció ser padre de cinco hijos, uno biológico (Iván Gabriel Aguilera) y cuatro adoptados (Alberto Aguilera Jr., Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel), tras su muerte surgieron por lo menos tres personas más que aseguran ser descendientes consanguíneos del cantante, incluso meses después de su deceso, Luis Alberto Aguilera reveló que por medio de una prueba de ADN, pudo confirmar que Alberto Aguilera era su padre biológico, aunque ninguno de sus posibles hermanos lo ha reconocido.

Por su parte, Iván Gabriel Aguilera, heredero de toda la fortuna del cantante, ha tenido que enfrentar en los tribunales a Joao Aguilera, quien se dice hijo natural del compositor y exige ser considerado en la repartición de sus bienes, mientras que Claudia Gabriela Aguilera, otra presunta hija del intérprete, ha declarado ser producto de una relación fugaz entre Juan Gabriel y su madre, y solo pide ser reconocida, ya que no está interesada en la herencia.

Todas estas versiones han provocado gran confusión en el público respecto a cuántos hijos procreó en realidad el cantante, el tipo de relación que mantenía con ellos y su aparente bisexualidad.

10.-Su muerte presuntamente fingida

Alberto Aguilera Valadez falleció el 28 de agosto del 2016 a causa de un infarto agudo de miocardio, pero días después a la noticia, comenzaron a surgir rumores sobre que seguía con vida, originados del hermetismo con el que se manejó su deceso y la rapidez con la que fue cremado su cuerpo.

A pesar de los esfuerzos de la familia Aguilera y sus abogados para desmentir tales versiones, personas como Joaquín Muñoz, ex secretario de Juan Gabriel, aseguran que el compositor sigue con vida y tuvo que fingir su muerte para poder huir y esconderse de personas que querían hacerle daño, incluidos algunos de sus hijos. Las afirmaciones de Muñoz fueron respaldadas con audios y vídeos donde supuestamente se escucha y se puede ver al intérprete, pero más tarde se pudo confirmar que se trataba de material falso; incluso uno de los imitadores de Juan Gabriel aseguró que Joaquín quiso pagarle para ayudarle a seguir con la farsa.

Aunque en su momento algunas celebridades y hasta el presidente de la República Mexicana creyeron que Juan Gabriel podría estar vivo, la versión de Muñoz se ha desvanecido tras el paso de los años y las constantes prórrogas de su prometida reaparición.