Diego Verdaguer celebra 50 años de carrera

Los Ángeles.- Después de medio siglo en los escenarios, el cantautor Diego Verdaguer regresa a clásicas canciones italianas de su niñez, como "Quando, quando, quando" (1962) y "Volare" (1958), en el álbum "Corazón bambino", en que incluso le hace un guiño musical a Sophia Loren.

Reconocido por decenas de éxitos como "Chiquilla" o "Pájaro que comió, voló", entre los cuales hay temas en coautoría de su esposa, Amanda Miguel, como "La ladrona" y "Él me mintió", Verdaguer comenzó a cantar melodías románticas ante el público en 1968.

"Estoy feliz de haber llegado hasta aquí, estoy orgulloso de haber tomado las decisiones que tomé", dijo a Efe Verdaguer, sobre sus cinco décadas de trayectoria musical, en su estudio de grabaciones en Glendale, California.

Y sobre todo, estoy muy orgulloso de recibir el afecto, el cariño, el amor de mi familia y del público que es el que me permite seguir andando, porque si no estuviera el público allí, pues no tendría estas oportunidades que tengo de seguir, aclaró.