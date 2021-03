Diego Schoening revela que fue el primer novio de Alejandra Guzmán

LOS ÁNGELES, California.- Diego Schoening durante su participación en el grupo musical Timbiriche fue uno de los galanes más afamados del momento, que atrajo la atención de las cantantes más bellas en México.

El exTimbiriche durante una entrevista de Chisme No Like, habló sobre las relaciones amorosas que sostuvo en su juventud con algunas famosas que fueron parte del grupo y otras externas.

El también conductor aseguró que le contó a su esposa quienes fueron sus novias en su adolescencia y juventud, pero se le olvidó incluir una, que fue la primera en su vida amorosa.

Yo fui el primer novio de Alejandra Guzmán. Tenía 13 ó 14 años y ella igual, éramos de manita sudada, reveló en la entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Además de Alejandra Guzmán, dijo, sostuvo noviazgos con Paulina Rubio por aproximadamente dos semanas, Bibi Gaytán y Thalía, con ésta última duró más tiempo.

El actor dijo que no Erik Rubin no había andado con Thalía, sabía que le gustaba, pero no tuvo un amorío como lo hizo ver en la entrevista con Escorpión Dorado.