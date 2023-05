Diego Schoening revela que Thalía se alejó de él por un malentendido

Ciudad de México.- Aunque Thalía dice tener buena relación con sus excolegas de Timbiriche, Diego Schoening contó que su relación con la cantante se fracturó por un error.

No, desde hace mucho, ella la rompió conmigo por un malentendido, que no quiso que se le explicara y simplemente eso, entonces ahora sí que aquí toy (sic), yo no tengo broncas en mi vida con nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo siempre voy a estar en un escenario y voy a respetar y siendo una mujer, todavía la respetaré 100 veces más”

Confesó Diego en entrevista para el programa Ventaneando.

De igual forma, el artista expresó que dicho problema con su colega no sería un impedimento para que la cantante se sumara al elenco de la obra Vaselina.

Comprometidos con el proyecto

“La invitación siempre ha sido abierta, no han podido, no han querido, es otra cosa, no tenemos nada que ver, la invitación se hizo, nada más que el barco tiene que zarpar en un momento, hay fechas, y si no llegas a las fechas, no puedes llegar y decir ‘ensayo un mes’, espérame, llevamos tres meses, no vas a llegar a un ensayo un mes y de ahí me voy, no, yo creo que o todos coludos o todos rabones”, explicó.

Antes de finalizar la entrevista, Schoening destacó que todo el elenco ha estado muy comprometido con el proyecto, por lo que espera que la gente se lleve la mayor de las impresiones con su trabajo en la puesta en escena.