Diego Luna rechaza protagonizar bioserie de Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México.- Después de que en días anteriores Cuauhtémoc Blanco externara su deseo de que Diego Luna lo interprete en una serie de su vida, el actor respondió a la invitación al ex fubolista.

Pero si yo tengo dos pies izquierdos, no podría, solo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me toco verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol ¿no?, no está fácil”

Por otro lado, el artista habló de la serie que lo reencontró con Gael García en Ciudad de México, en donde protagoniza Eiza González.

Gran experiencia

“Pues estuvo muy bien, ya verán. La están preparando, está en posproducción el proyecto y en un tiempo podrán ver algo. La verdad fue una gran experiencia”.

Por último, al hablar de cómo se ha recuperado de la muerte de su padre, el creador escénico, Alejandro Luna, ocurrida el pasado martes 13 de diciembre, Diego prefirió reservarse su opinión, aunque agradeció todas las muestras de cariño hacia su progenitor.

“Ya de esas cosas, ya más íntimas ya no me gusta platicar la verdad, los procesos son de cada quien. Y bueno, con ganas de eso, de estar cerca de mi familia y de la gente que quiero y muy agradecido la verdad por todas las muestras de cariño que he recibido en estas semanas, la verdad”, concluyó.