Diego Luna pide a AMLO no desestimar denuncias contra Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Diego Luna envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se tomen en cuenta las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio, quien busca ser gobernador de Guerrero.

A través de su cuenta de Twitter, Luna pidió a López Obrador no desestimar dichas denuncias y dejar de minimizar la violencia contra las mujeres en nuestro país, el cual calificó como "de los feminicidios". El "charolastra" cerró su comentario con el hashtag #PresidenteRompaElPacto.

"Sr Presidente, usted que conoce tan bien nuestro país, sabrá lo que esas denuncias a Félix Salgado Macedonio representan, aquí donde son tan pocos los casos que llegan a denunciarse, donde según cifras de la secretaría de salud cada 4 minutos violan a una mujer o a una niña con total impunidad. Aquí en el país de los feminicidios. Ojalá actuara de forma distinta a quienes antes minimizaron la violencia contra las mujeres en favor de personajes en posiciones de poder. Su opinión sí es importante. #PresidenteRompaElPacto".

Se suman a la petición

A estas peticiones se suman las de Bruno Bichir y Héctor Bonilla, integrantes del partido Morena, quienes a través de un comunicado, dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dan crédito al testimonio de las mujeres que han levantado sus voces contra Félix Salgado Macedonio, y piden resolver con toda seriedad el caso y las quejas presentadas.

Presidente@lopezobrador_ Se acuerda de cuando en campaña convocó a las feministas y nos dijo que si usted llegaba al poder jamás solaparía a pedófilos,feminicidas y violadores? Que el suyo sería un gobierno para las mujeres o no sería. Se acuerda? #UnVioladorNoSeraGobernador https://t.co/jLiCbMyED9 — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 18, 2021

En dicho comunicado se lee:

"Desde su inicio, Morena se ha propuesto abrir el camino para la transformación moral de la sociedad y del gobierno de nuestro país. No basta con no mentir, no robar y no traicionar, es necesario también transformar la estructura predominante que está sustentada en la desigualdad, la injusticia, la discriminación y la violencia de género.

Las y los firmantes, Diputadas y Diputados Constituyentes de la Ciudad de México, sin prejuzgar si existe culpabilidad o no, en relación con las acusaciones en contra del candidato Félix Salgado Macedonio, nos pronunciamos por dar crédito al testimonio de las mujeres que han levantado sus voces y resolver con toda seriedad el caso y las quejas presentadas.

El partido sólo debería aceptar candidatos/as con probada calidad ética y moral, cuya trayectoria se apegue cabalmente a los principios establecidos en los Estatutos de Morena, privilegiando la igualdad sustantiva y la no discriminación de género.

Postulaciones como la de Salgado Macedonio sólo harán un gran daño al Partido y pondrán en riesgo su congruencia y credibilidad.

Constituyentes por Morena: Bernardo Batiz, Raúl Bautista, Bruno Bichir, Héctor Bonilla, Jaime Cárdenas, Mayela Delgadillo, Javier Jiménez Spriú, Aristeo López, Javier Quijano, Gabriela Rodríguez, Lilia Rossbach, Patricia Ruiz Anchondo, Consuelo Sánchez, Aristeo López, Margarita Valdés.