Diego Luna criticó que las medidas en México hayan llegado tarde; lo "destrozan" en redes

El actor Diego Luna criticó este sábado que el gobierno de México a cargo de Andres Manuel López Obrador haya empezado a tomar las medidas de #QuedateEnCasa tarde.

A través de su cuenta en twitter dijo: "Se tardaron en decírnoslo así de claro, pero llegó, #QuedateEnCasa , no hay de otra. Y si tú puedes, apoya a los que hoy la tienen más difícil. Vamos a cuidarnos."

Citó de otro usuario las declaraciones en video de Hugo López-Gatell Ramírez subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud donde dice que la única manera de reducir la transmisión es quedarnos en casa de forma mavisa y durante un período de al menos un mes.

"Esto no significa desde el principio que se va a evitar que sigan aumentando los casos y va haber casos graves y muertes. Lo que se va es a retardar la velocidad de contagio".

A este tuit publicado por el actor varias personas reaccionaron criticando su postura: "Se tardaron en EE.UU. donde tú vives? Aquí lo dijeron desde hace semanas. Y para cuando tú ayuda humantaria “buen mexicano”?", "¿Se tardaron? ¿Qué parte de las etapas no has entendido?" "En ninguna momento se tardaron, estamos bien en tiempos, si todavía no llegamos a cifras a alarmantes como ustedes desean.".