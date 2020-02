Diego Luna celebrará el 14 de febrero con sus hijos… ¿y Marina de Tavira?

Diego Luna sigue renuente a dar detalles de su relación sentimental con Marina de Tavira, sobre todo por la controversia que ha generado la forma en que comenzaron su romance.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus planes para celebrar el 14 de febrero junto a la también actriz, Luna contestó con una gran sonrisa: “no pues no sé, yo creo que esa decisión la van a tomar mis hijos, me va a tocar celebrarlo con mis hijos, lo cual me encanta y ya…”.

Pero la pregunta directa sobre Marina no se hizo esperar, y al indagar si la artista estaba también incluida en esos planes junto a sus hijos, Diego explicó: “ni pienso en eso… ya saben que de estas cosas no hablo, nada más les voy a decir que no”.

Por otra parte, el que también se mostró feliz muy con esta relación fue Alejandro Luna, quien al escuchar la pregunta sobre si le gustaba Marina para su hijo, inmediatamente dijo: “Me gusta de cualquier forma, está chulísima”.