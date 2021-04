Diego Calva habla de su primer encuentro con Margot Robbie para "Babylon"

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor Diego Calva Hernández trabajará en el nuevo proyecto “Babylon” de Damien Chazelle, aclamado director de "La La Land" y "Whiplash", donde compartirá escenas con Brad Pitt y Margot Robbie.



No se sabe mucho del personaje al que dará vida el actor mexicano, pero en entrevista con el portal GQ se dijo que será un papel crítico “un rol muy importante”.



Se habla de una época en donde nosotros mismos no nos tenemos imaginados en esos lugares. La representación mexicana en el cine de época en Estados Unidos es chiquita por no decir nula. Estoy representando a un mexicano con una historia que no es para nada del otro mundo, una historia más de mexas que se van, lo intentan y sobre todo lo logramos”, confesó el actor para GQ.