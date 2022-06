Diego Boneta y Renata Notni priorizan trabajo ante compromiso

Ciudad de México.- Aunque el actor Diego Boneta y su pareja Renata Notni no ocultan más su romance, la pareja ha mantenido los detalles de su relación alejados de los medios, por lo que ante los cuestionamientos sobre una posible boda, los artistas han preferido reservarse de responder.

Durante el desfile de la alfombra morada del remake de la cinta El padre de la novia, Boneta y Notni remarcaron que por ahora la prioridad son los proyectos relacionados al trabajo.

Diego fue el primero en hablar, quien incomodo con las preguntas relató:

Todo a su tiempo, ahorita estoy disfrutando y estamos disfrutando el momento por el que estamos pasando, no nos gusta apresurar nada, y estamos felices, y vamos un paso a la vez”

Desmiente rumores

Por otro lado, Renata desmintió rumores en los que asevera que debido a la pandemia habría pospuesto su boda con el actor. “No, no, para nada, estamos muy felices, lo único que puedo decir es que hay que disfrutar el día a día y no hay que correr, no hay planes de nada”.

En cuantoa su carrera profesional, Diego exteriorizó sus ganas de que cada vez se le relaciones menos con su papel de Luis Miguel. “Creo que es importante como actor seguir cambiando, y ahora tocará despegarme de este personaje y hacer algo distinto, entonces yo creo que, entre más retos, entre más desafíos, mejor”.

Finalmente, Notni se dijo orgullosa de haber conseguido un importante proyecto en Europa.

“Estoy muy contenta que voy a hacer la serie del Zorro, estoy feliz, estoy a unos días de irme a España a empezar el rodaje, entonces feliz y emocionada, es un proyecto increíble, es un clásico […] para mí es un reto enorme, eso era lo que estaba buscando en mi carrera, hacer un reto, hacer un personaje que me retara algo nuevo, distinto”, remató.